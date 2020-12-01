Пожары на Харьковщине: часть людей не получили компенсации из-за отсутствия документов

Ряд жителей Двуречанского района Харьковской области, чьи дома сгорели в результате пожара на территории лесничества, до сих пор не получили по 300 тыс. грн материальной помощи из государственного бюджета, поскольку не имеют документов, устанавливающих право на жилье.

Источник: пресс-служба Харьковской ОГА

Дословно: "Мы знаем, что у нас осталось 14 собственников домовладений, которые на сегодня не получили эти средства, поскольку, к сожалению, не имеют никаких документов на жилье.

Это действительно проблема, и мы сегодня ищем возможности ее решить.

Мы будем инициировать, чтобы на ближайшей сессии областного совета был рассмотрен вопрос предоставления этим людям материальной помощи (из областного бюджета - ред.) - в таком же размере, как помощь от государства".

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