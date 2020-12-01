Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия отвергла требование Санду о выводе войск из Приднестровья

Вторник, 1 декабря 2020, 18:32

Россия считает безответственными заявления избранного президента Молдовы Майи Санду о необходимости вывести российских миротворцев из Приднестровья и "вряд ли примет" такое требование.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.

"Мне трудно судить, что конкретно имела в виду госпожа Санду, когда заявляла о необходимости вывести российских миротворцев, но то, что это едва ли поможет урегулированию и едва ли мы сможем принять такое требование, достаточно безответственное, прямо скажем, — это факт", - заявил Лавров, чье выступление транслировал телеканал "Россия 24".

Он отметил, что цель, по которой миротворцы находятся в Приднестровье - не допустить "нового всплеска кровавого конфликта". Он заявил, что именно российские военные остановили горячую фазу приднестровского конфликта и с тех пор держат его в "замороженном, но не смертельном состоянии".

Кроме того, в Приднестровье российские военные охраняют склады боеприпасов в селе Колбасна, и "прекращение контроля чревато опасными инцидентами", заявил Лавров.

30 ноября Санду на большой пресс-конференции в Кишиневе выступила за реформирование миссии миротворцев в Приднестровье и превращение ее в гражданскую.

Санду отметила, что в Приднестровье находятся российские миротворцы, а также оперативная группа российских войск (ОГРВ), которые необходимо вывести с территории Молдовы. Пребывание последних не предусматривает ни один договор или двустороннее соглашение.

Поскольку в Приднестровье нет опасности военных действий, Санду предлагает заменить действующую миротворческую миссию, которая регулируется договором 1992 года, на гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: