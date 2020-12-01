Россия отвергла требование Санду о выводе войск из Приднестровья

Россия считает безответственными заявления избранного президента Молдовы Майи Санду о необходимости вывести российских миротворцев из Приднестровья и "вряд ли примет" такое требование.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.

"Мне трудно судить, что конкретно имела в виду госпожа Санду, когда заявляла о необходимости вывести российских миротворцев, но то, что это едва ли поможет урегулированию и едва ли мы сможем принять такое требование, достаточно безответственное, прямо скажем, — это факт", - заявил Лавров, чье выступление транслировал телеканал "Россия 24".

Он отметил, что цель, по которой миротворцы находятся в Приднестровье - не допустить "нового всплеска кровавого конфликта". Он заявил, что именно российские военные остановили горячую фазу приднестровского конфликта и с тех пор держат его в "замороженном, но не смертельном состоянии".

Кроме того, в Приднестровье российские военные охраняют склады боеприпасов в селе Колбасна, и "прекращение контроля чревато опасными инцидентами", заявил Лавров.

30 ноября Санду на большой пресс-конференции в Кишиневе выступила за реформирование миссии миротворцев в Приднестровье и превращение ее в гражданскую.

Санду отметила, что в Приднестровье находятся российские миротворцы, а также оперативная группа российских войск (ОГРВ), которые необходимо вывести с территории Молдовы. Пребывание последних не предусматривает ни один договор или двустороннее соглашение.

Поскольку в Приднестровье нет опасности военных действий, Санду предлагает заменить действующую миротворческую миссию, которая регулируется договором 1992 года, на гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ.