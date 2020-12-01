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В Португалии владельцы ресторанов и ночных клубов объявили голодовку из-за карантина

Вторник, 1 декабря 2020, 19:18

Девять владельцев ресторанов, баров и ночных клубов объявили пятидневную голодовку во вторник у здания парламента Португалии в знак протеста против коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Они заявляют, что не удержатся на плаву без финансовой поддержки во время кризиса.

Протестующие разбили палатки возле парламента и употребляют только воду, чай и кофе. Они говорят, что не будут есть, пока с ними не встретятся премьер-министр и министр экономики.

Бары и ночные клубы были закрыты в Португалии с марта по май. С 8 ноября на большей части территории страны действует комендантский час и карантин на выходные. Эти меры разозлили рестораторов, которые говорят, что многие их предприятий не переживут этот год.

Онлайн-петиция движения, стоит за протестом, набирает обороты - собрано уже почти 45 000 подписей.

В качестве компенсации за ограничения, действующие в выходные, правительство предложило ресторанам 20% от их среднего дохода в период с января по октябрь этого года. Владельцы бизнеса говорят, что этого недостаточно.

Согласно правительственным данным, количество зарегистрированных безработных в Португалии в октябре выросло на 34,5% по сравнению с прошлогодними цифрами. При этом около 72% новых безработных работают в ресторанах или розничной торговле.

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