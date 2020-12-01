Байден определился со своей командой экономистов

Новоизбранный президент США Джо Байден во вторник официально представил своих главных советников по вопросам экономической политики, в то время как его команда готовится принять полномочия на фоне замедления восстановления экономики через новый всплеск пандемии.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Байден выступил 1 декабря в Уилмингтоне, штат Делавэр, вместе с теми, кого он собирается назначить на ключевые посты, включая кандидатом на пост министра финансов Джанет Йеллен, которая ранее возглавляла Федеральную резервную систему.

Состав выбранной Байденом команды подчеркивает, что он считает необходимым более агрессивный подход в борьбе с пандемией. Все его будущие советники высказываются за дополнительные меры стимулирования с целью укрепления рынка труда, снижение экономического неравенства и оказания помощи женщинам и меньшинствам, которые особенно сильно пострадали от спада экономики.

На пост председателя Экономического совета Байден собирается назначить экономиста из Принстонского университета Сесилии Роуз. В Совет также войдут экономисты Хизер Боуши и Джаред Бернштейн. На пост главы Бюджетного управления Белого дома избранный президент выдвинул Ниру Тандэн, исполнительного директора аналитического центра Center for American Progress.

Напомним: Байден определился с кандидатурами на ключевые должности в администрации президента.