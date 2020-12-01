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Общественные работы за ложь в декларации будут болезненными для чиновников - "Слуга народа"

Вторник, 1 декабря 2020, 22:58
Общественные работы за ложь в декларации будут болезненными для чиновников - Слуга народа

Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря рассказала, что рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса пришла к согласию, что общественные работы за ложь в декларации - эффективный способ воздействия на топ-чиновников.

Источник: Совгиря в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь Совгири: "Потому что ее планируется применять к так называемым топ-чиновникам. И для топ-чиновника, скажем так, очень болезненным, очень проблемным с точки зрения восприятия такой вид наказания, как общественные работы.

Представьте себе, под камеры, с оглаской и так далее. То есть говорить о том, что рабочая группа кого-то вывела из-под ответственности и так далее - я считаю, что оснований для этого абсолютно нет".

Детали: Этим нардеп объясняет, почему отменили заключения за ложь в декларации. По ее словам, статья 366-1 "не работает".

Справка: Совгиря - заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики. Она планирует участвовать в конкурсе на вакантную должность судьи Конституционного суда по квоте Верховной Рады.

Что было раньше: Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщал, что рабочая группа парламента зарегистрировала законопроект о возвращении ответственности за ложь в декларации без наказания в виде лишения свободы - предлагается только штраф и общественные работы.

Спикер парламента Дмитрий Разумков ожидает, что рабочая группа по конституционному кризису оставит лишение свободы за ложь в декларации в новом законопроекте.

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Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.
  • Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • 16 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал создать работу группу для решения конституционного кризиса в Украине. 
  • 27 ноября в Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации.

Темы: декларацииСлуга народа
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