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В Минске задержали более 300 человек

Понедельник, 14 декабря 2020, 01:59
В Минске задержали более 300 человек
TUT.BY

В Минске в ходе акций протеста в воскресенье задержано более 300 человек.

Источник: БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома, правозащитный центр "Весна"

Дословно ГУВД: "13 декабря с 12.00 в различных районах столицы собирались группы граждан (общее количество не превысило 800 человек), которые обозначали себя незарегистрированной символикой. Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий. Те, кто не реагировал на просьбы, и наиболее активные граждане были задержаны".

Детали: На территории Минска задержано более 300 граждан – по ст.23.34 КоАП за "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий", а также по ст.23.4 КоАП за "неповиновение законному требованию сотрудников органов внутренних дел".

В то же время, правозащитный центр "Весна" опубликовал имена уже 286 задержанных в воскресенье в Беларуси, список дополняется. Почти все они были задержаны в Минске.

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Темы: Беларусьакции
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