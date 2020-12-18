В Харькове объявили траур
Из-за смерти Харьковского городского головы Геннадия Кернеса в городе объявили траур.
Источник: сайт Харьковского горсовета
UPD: Согласно распоряжению секретаря горсовета Игоря Терехова № 73/1 в Харькове траур объявили 17 и 18 декабря.
Детали: В связи со смертью Кернеса 17, 18, 19 декабря объявили траур в Харькове.
Соответствующее распоряжение подписал секретарь городского совета Игорь Терехов.
Отмечается, что в эти дни будет приспущен госфлаг и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях.
Также отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.
Что было раньше: Утром 17 декабря 2020 года стало известно, что мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечился от коронавируса в Германии, умер.
До этого у Харьковского городского головы отказали почки.
Председатель правления "ОПОРЫ" Ольга Айвазовская сообщила, что по закону о местном самоуправлении, в случае смерти городского головы полномочия мэра осуществляет секретарь соответствующего городского совета.
9 декабря секретарем горсовета Харькова выбрали Игоря Терехова, которому ранее прочили кресло председателя Харьковской ОГА.
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В своей банке паук. Харьков Геннадия Кернеса
Предыстория:
- Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября – перевезен самолетомиз Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите".
- В то же время действующий мэр выиграл выборы 25 октября.
- 8 ноября его официально зарегистрировали Харьковским городским головой, поскольку он подал электронное заявление.