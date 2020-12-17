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В Харькове объявили траур

Четверг, 17 декабря 2020, 14:03

Из-за смерти Харьковского городского головы Геннадия Кернеса в городе объявили трехдневный траур - 17, 18, 19 декабря.

Источник: сайт Харьковского горсовета

Детали: В связи со смертью Кернеса 17, 18, 19 декабря объявили траур в Харькове.

Соответствующее распоряжение подписал секретарь городского совета Игорь Терехов.

Отмечается, что в эти дни будет приспущен госфлаг и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях.

Также отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

Что было раньше: Утром 17 декабря 2020 года стало известно, что мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечился от коронавируса в Германии, умер.

До этого у Харьковского городского головы отказали почки.

Председатель правления "ОПОРЫ" Ольга Айвазовская сообщила, что по закону о местном самоуправлении, в случае смерти городского головы полномочия мэра осуществляет секретарь соответствующего городского совета.

9 декабря секретарем горсовета Харькова выбрали Игоря Терехова, которому ранее прочили кресло председателя Харьковской ОГА.

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В своей банке паук. Харьков Геннадия Кернеса

Предыстория:

  • Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября – перевезен самолетомиз Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите".
  • В то же время действующий мэр выиграл выборы 25 октября.
  • 8 ноября его официально зарегистрировали Харьковским городским головой, поскольку он подал электронное заявление.

Украинская правда
Темы: ХарьковКернес


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