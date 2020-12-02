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Трагедия в немецком Трире: погибли 5 человек, в том числе младенец

Среда, 2 декабря 2020, 01:59

Пять человек погибли, в том числе 9-месячный младенец, после того как машина въехала в толпу людей в немецком городе Трир.

Источник: Reuters

Детали: Среди погибших, в частности, были три женщины и один мужчина.

Кроме этого, пострадали около 15 человек. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Также появились подробности о задержанном мужчине, который находился за рулем авто. Им оказался 51-летний местный житель. Его задержали через несколько минут после инцидента. Сейчас полиция его допрашивает.

В прокуратуре сообщили, что водитель был пьян. Учитывая это, власти не считают, что наезд мог быть спланированным исламистами. Хотя совсем отбрасывать эту версию не будут.

Ожидается, что специалисты предоставят оценку психического состояния задержанного, чтобы понять, можно ли его привлечь к ответственности.

Кроме того, сообщается, что подозреваемый последние несколько ночей провел в машине, и, вроде бы, не имел постоянного места жительства. Автомобиль, на котором он въехал в толпу, была зарегистрирован на чужое имя.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что в немецком городе Трир, что в северо-западной земле Рейнланд-Пфальц, авто въехало в группу людей, по меньшей мере двое из них погибли.

Украинская правда
Темы: Германия


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