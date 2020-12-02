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СБУ провела обыски в филиале "Общественного" 

Среда, 2 декабря 2020, 02:31
СБУ провела обыски в филиале Общественного 
Фото: СБУ

СБУ провела обыски в Ивано-Франковском филиале "Общественного" и разоблачила на вымогательстве взятки менеджера вещателя.

Источник: Управление СБУ в Ивано-Франковской области, сообщение "Общественного"

Дословно СБУ: "По оперативным данным, менеджер регионального филиала систематически требовала от подчиненных работников взятки за назначение ежемесячных премий и надбавок к заработной плате".

Детали: Сотрудники СБУ еще осенью этого года задокументировали факт получения менеджером от подчиненных неправомерной выгоды. После очередной взятки ее задержали "на горячем".

 

В рамках уголовного производства, открытого по признакам принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, готовится объявлении подозрению в совершении преступления. 

В вещателе уже прокомментировали обыски в филиале. Там отметили, что если неправомерные действия сотрудницы будет подтверждено, то "Общественное" примет соответствующие меры в отношении виновных.

"Вместе с тем "Общественное" ожидает объективное, всестороннее и законное расследование со стороны правоохранительных органов и готово содействовать следствию", – говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: СБУмедиа
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