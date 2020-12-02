Враг бил по позициям ВСУ у Катериновки и Попасной – ООС
Среда, 2 декабря 2020, 06:43
В первый день зимы российские наемники два раза нарушили режим прекращения огня: вели огонь из гранатомета и стрелкового оружия.
Источник: сообщение штаба ООС
Дословно: "Так, огневую активность противника с применением стрелкового оружия зафиксировано недалеко от населенного пункта Екатериновка. С автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия противник вел огонь неподалеку Попасной".
Детали: В штабе утверждают, что враждебные выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому огонь они не открывали.
С начала текущих суток, 2 декабря, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
Украинская правда