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Враг бил по позициям ВСУ у Катериновки и Попасной – ООС

Среда, 2 декабря 2020, 07:43

В первый день зимы российские наемники два раза нарушили режим прекращения огня: вели огонь из гранатомета и стрелкового оружия.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Так, огневую активность противника с применением стрелкового оружия зафиксировано недалеко от населенного пункта Екатериновка. С автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия противник вел огонь неподалеку Попасной".

Детали: В штабе утверждают, что враждебные выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому огонь они не открывали.

С начала текущих суток, 2 декабря, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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