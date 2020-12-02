Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Андреевскую церковь откроют для посетителей после 5 лет реставрации

Среда, 2 декабря 2020, 10:45
Андреевскую церковь откроют для посетителей после 5 лет реставрации
ФОТО MKIP.GOV.UA

В декабре после почти пяти лет реставрационных работ Андреевскую церковь откроют для посетителей.

Источник: Министерство культуры и информационной политики

Детали: По словам министра культуры Александра Ткаченко, открытие состоится онлайн 12 января, а 13 декабря – в церкви пройдет первая служба.

Он также рассказал, что в храме полностью отреставрировали всю живопись, иконы и иконостас, почистили лепнину и отшлифовали пол. А также заменили инженерные сети, провели новые системы освещения, отопления, подачи воздуха, окна.

По словам Ткаченко, аутентичный цвет стен 18 века благодаря компьютерному анализу помогли найти немецкие технологи. Но перед утверждением финального цвета и окраской сделали 36 тестовых выкрасок. 

 
Фото mkip.gov.ua

Министр отметил, что целью реставрации было раскрыть первоначальные решения и видение архитектора Франческо Бартоломео Растрелли, 320-я годовщина со рождения которого отмечается в этом году.

Украинская правда
Темы: церковьМинкультуры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
церковь
Кремль разослал "методичку" ко Дню Крещения Руси: о "нацистских сатанистах" и спасителе Путине
ПЦУ утвердила переход на новоюлианский календарь
"Благословенная вами ракета прилетела в алтарь": викарий Одесской епархии написал Кириллу
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: