Андреевскую церковь откроют для посетителей после 5 лет реставрации

В декабре после почти пяти лет реставрационных работ Андреевскую церковь откроют для посетителей.

Источник: Министерство культуры и информационной политики

Детали: По словам министра культуры Александра Ткаченко, открытие состоится онлайн 12 января, а 13 декабря – в церкви пройдет первая служба.

Он также рассказал, что в храме полностью отреставрировали всю живопись, иконы и иконостас, почистили лепнину и отшлифовали пол. А также заменили инженерные сети, провели новые системы освещения, отопления, подачи воздуха, окна.

По словам Ткаченко, аутентичный цвет стен 18 века благодаря компьютерному анализу помогли найти немецкие технологи. Но перед утверждением финального цвета и окраской сделали 36 тестовых выкрасок.

Фото mkip.gov.ua

Министр отметил, что целью реставрации было раскрыть первоначальные решения и видение архитектора Франческо Бартоломео Растрелли, 320-я годовщина со рождения которого отмечается в этом году.