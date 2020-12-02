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Число полек, желающих сделать аборт в Нидерландах, утроилось после скандального решения КС

Среда, 2 декабря 2020, 10:50
Число полек, желающих сделать аборт в Нидерландах, утроилось после скандального решения КС
Фото с Twitter ЕП

Решение Конституционного суда Польши об усилении запрета на аборты привело к росту числа полек, желающих сделать аборт за рубежом, в частности в Нидерландах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Так, организация Abortion Network Amsterdam (ANA) сообщила о росте количества заявок втрое за последние недели.

В течение 2020 года помощь была оказана 187 польским женщинам, 45 из них - после принятия решения КС 22 октября. Помощь заключается в организации аборта в Нидерландах, его финансировании и, возможно, путешествии и проживании.

Сразу после решения суда почтовый ящик организации заполнился, говорит Мирьям Ван Хойгтен с ANA.

Нидерланды являются важной альтернативной страной для польских женщин, поскольку возможности абортов здесь шире, чем, например, в соседней Германии. Аборт может быть сделан там до 12 недель после зачатия. В Нидерландах законный срок составляет 24 недели. Ни в одной другой стране Европейского Союза законодательство такого не позволяет.

После 24 недель аборт разрешен только в тяжелых случаях, например, когда плод нежизнеспособен. В Соединенном Королевстве также прогрессивное законодательство об абортах, но это менее удобно из-за расстояния (и Brexit).

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши объявил решение о том, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране.

После этого в Варшаве и по всей стране начались массовые акции протеста.

Президент Анджей Дуда заявил, что внесет предложения в Сейм, которые предусматривают, что аборты будут разрешены в случае так называемых летальных дефектов плода, но не в случае диагностики синдрома Дауна.

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Темы: ПольшаКС
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