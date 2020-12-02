Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Число полек, желающих сделать аборт в Нидерландах, утроилось после скандального решения КС

Среда, 2 декабря 2020, 11:50
Фото с Twitter ЕП

Решение Конституционного суда Польши об усилении запрета на аборты привело к росту числа полек, желающих сделать аборт за рубежом, в частности в Нидерландах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Так, организация Abortion Network Amsterdam (ANA) сообщила о росте количества заявок втрое за последние недели.

В течение 2020 года помощь была оказана 187 польским женщинам, 45 из них - после принятия решения КС 22 октября. Помощь заключается в организации аборта в Нидерландах, его финансировании и, возможно, путешествии и проживании.

Сразу после решения суда почтовый ящик организации заполнился, говорит Мирьям Ван Хойгтен с ANA.

Нидерланды являются важной альтернативной страной для польских женщин, поскольку возможности абортов здесь шире, чем, например, в соседней Германии. Аборт может быть сделан там до 12 недель после зачатия. В Нидерландах законный срок составляет 24 недели. Ни в одной другой стране Европейского Союза законодательство такого не позволяет.

После 24 недель аборт разрешен только в тяжелых случаях, например, когда плод нежизнеспособен. В Соединенном Королевстве также прогрессивное законодательство об абортах, но это менее удобно из-за расстояния (и Brexit).

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши объявил решение о том, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране.

После этого в Варшаве и по всей стране начались массовые акции протеста.

Президент Анджей Дуда заявил, что внесет предложения в Сейм, которые предусматривают, что аборты будут разрешены в случае так называемых летальных дефектов плода, но не в случае диагностики синдрома Дауна.

Читайте также: Власть под напряжением: как протесты в Польше поставили коалицию на грань распада

Темы: ПольшаКС


powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаРейтинг доверия все еще возглавляет Зеленский, но на пятки наступают неожиданные соперники

инфографикаПоддержка введения локдауна выросла – "Рейтинг"

1 декабря выздоровели от COVID больше украинцев, чем заболели: 13882 человека

Украина снова 4-в Европе по числу новых случаев коронавируса

Трагедия в Жовковской больнице: комиссия обнародовала предварительные выводы

Новости 1 декабря: кассовые аппараты для ФЛП, расследование НАБУ в отношении зама Ермака

Все новости...
Польша
В Польше подозреваемый в ранении двух украинских студентов сам сдался полиции
В Польше продолжились протесты против усиления запрета абортов, есть задержанные
Мэр Варшавы пригрозил наказать полицию за избиение протестующих
Последние новости
12:20
В Киеве более 1700 новых случаев COVID, заполнены 53% коек в больницах
12:12
Посольство Венгрии заявляет, что депутаты на Закарпатье пели не гимн, а молитву
12:08
За 11 месяцев госбюджет сведен с дефицитом в 117 миллиардов
12:04
инфографикаБолее трети украинцев не знают кто такой Разумков, Шмыгаль и Ермак - опрос
11:50
Число полек, желающих сделать аборт в Нидерландах, утроилось после скандального решения КС
11:45
фотоАндреевскую церковь откроют для посетителей после 5 лет реставрации
11:41
В Украине запретили продажу электронных сигарет детям до 18 лет
11:40
Курс валют на 2 декабря: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:39
инфографикаРейтинг доверия все еще возглавляет Зеленский, но на пятки наступают неожиданные соперники
11:26
Перейти на украинский: с 16 января все услуги должны быть на государственном языке
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!