В Киеве за время пандемии COVID заболели 3072 медика, 6 умерли - Кличко

За время пандемии в столице коронавирусом заболели 3072 медицинских работника, шесть из них умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга

Прямая речь: "Увеличивается, к сожалению, и количество больных среди медиков. Инфицируются они преимущественно на работе. Медики сегодня - на передовой в борьбе с вирусом и спасают жизни и здоровья людей. А киевлян, нуждающихся в медицинской помощи, все больше. Поэтому больше и врачей, медсестер, санитаров, которые, рискуя своим здоровьем, спасают больных COVID-19.

Всего за время пандемии в столице заболели 3072 медицинских работника, шесть из них умерли от коронавируса. В стационарах сегодня лечатся 59 медиков. Выздоровели 2587".

Детали: Кличко отметил, что в столице есть случаи и повторного заболевания коронавирусом среди медицинских работников. Несколько медиков подхватили вирус во второй раз.

Поэтому мэр призвал киевлян думать о том, кто будет их спасать и лечить, если они заболеют, то есть не пренебрегать правилами безопасности и не подвергать себя и окружающих.