Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Киеве за время пандемии COVID заболели 3072 медика, 6 умерли - Кличко

Среда, 2 декабря 2020, 12:55

За время пандемии в столице коронавирусом заболели 3072 медицинских работника, шесть из них умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга

Прямая речь: "Увеличивается, к сожалению, и количество больных среди медиков. Инфицируются они преимущественно на работе. Медики сегодня - на передовой в борьбе с вирусом и спасают жизни и здоровья людей. А киевлян, нуждающихся в медицинской помощи, все больше. Поэтому больше и врачей, медсестер, санитаров, которые, рискуя своим здоровьем, спасают больных COVID-19.

Всего за время пандемии в столице заболели 3072 медицинских работника, шесть из них умерли от коронавируса. В стационарах сегодня лечатся 59 медиков. Выздоровели 2587".

Детали: Кличко отметил, что в столице есть случаи и повторного заболевания коронавирусом среди медицинских работников. Несколько медиков подхватили вирус во второй раз.

Поэтому мэр призвал киевлян думать о том, кто будет их спасать и лечить, если они заболеют, то есть не пренебрегать правилами безопасности и не подвергать себя и окружающих.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев


powered by lun.ua
Главное сегодня

Посольство Венгрии называет гимн, который пели депутаты на Закарпатье, молитвой

инфографикаРейтинг доверия все еще возглавляет Зеленский, но на пятки наступают неожиданные соперники

инфографикаПоддержка введения локдауна выросла – "Рейтинг"

1 декабря выздоровели от COVID больше украинцев, чем заболели: 13882 человека

Украина снова 4-в Европе по числу новых случаев коронавируса

Трагедия в Жовковской больнице: комиссия обнародовала предварительные выводы

Все новости...
коронавирус
В Польше более миллиона зараженных коронавирусом
В Киеве более 1700 новых случаев COVID, заполнены 53% коек в больницах
Более половины украинцев готовы сделать прививку от COVID, но есть условие
Последние новости
14:03
В ОП инициировали сбор подписей о недоверии Гетманцеву, но потом остановили – источники
13:58
Лукашенко обвинил Польшу и страны Балтии в "бессовестном поведении"
13:44
Кабмин решил, каким будет карантин в Украине
13:36
"Слуг народа" соберут вечером на заседание
13:32
Отсрочка кассовых аппаратов ставит в неравные условия онлайн- и офлайн-торговлю – ЕБА
13:29
В Польше подтвердили более миллиона случаев коронавируса
13:22
В США хотят сократить срок самоизоляции до 7-10 дней для контактных с больными COVID-19
13:12
картыУкраину окружили циклоны и антициклон: синоптики объяснили, как это повлияет на погоду
12:55
В Киеве за время пандемии COVID заболели 3072 медика, 6 умерли - Кличко
12:53
Шевченко: НБУ положительно оценивает возможность выпуска цифровых денег
Все новости...