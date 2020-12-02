В Польше подтвердили более миллиона случаев коронавируса

В Польше общее число заражений с начала пандемии Covid-19 превысило миллион.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

В течение последних суток было зафиксировано 13855 новых случаев заражения. Общее число случаев в Польше сейчас составляет 1 013 747.

В течение последних суток от коронавирусной болезни в Польше умерли 609 больных.

Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 18 208 человек.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал поляков проводить Рождество только с ближайшими родственниками в своих семьях и не путешествовать, заявив, что правительство работает над ограничениями на передвижение.

Кроме того, школы в Польше будут закрыты до Рождества.