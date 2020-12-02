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В Польше подтвердили более миллиона случаев коронавируса

Среда, 2 декабря 2020, 13:29

В Польше общее число заражений с начала пандемии Covid-19 превысило миллион.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

В течение последних суток было зафиксировано 13855 новых случаев заражения. Общее число случаев в Польше сейчас составляет 1 013 747.

В течение последних суток от коронавирусной болезни в Польше умерли 609 больных.

Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 18 208 человек.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал поляков проводить Рождество только с ближайшими родственниками в своих семьях и не путешествовать, заявив, что правительство работает над ограничениями на передвижение.

Кроме того, школы в Польше будут закрыты до Рождества.

Темы: ПольшакоронавирусCovid-2019


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