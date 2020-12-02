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"Слуг народа" соберут вечером на заседание

Среда, 2 декабря 2020, 12:36
Слуг народа соберут вечером на заседание

Депутатская фракция партии "Слуга народа" планирует вечером 2 декабря провести заседание, на котором обсудят несколько законопроектов.

Источник: член фракции Александр Качура на брифинге в парламенте, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Качуры: "У нас сегодня будет заседание фракции, где-то в 18:30, и мы будем обсуждать несколько законопроектов, среди прочих будет и вопрос о Конституционном суде. Я знаю, что компромиссный законопроект, мы услышим мнения разных коллег, которые входили в состав рабочей группы, специалистов, которые являются конституционалистами".

Детали: По словам нардепа, на заседании фракции также планируют обсудить законопроект о Службе безопасности Украины, поскольку по нему возникло множество замечаний.

В то же время на вопрос, ждут ли на заседании премьер-министра с целью обсудить возможность введения локдауна, Качура ответил, что это было бы вполне логично, хотя предварительно этого вопроса в повестке дня заседания фракции не было.

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