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В ЕС представили план сотрудничества с США при президентстве Байдена

Среда, 2 декабря 2020, 14:23

Еврокомиссия и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель предложили новую "трансатлантическую повестку дня", в которой определяют приоритетные направления сотрудничества ЕС и Соединенных Штатов при президенте Джо Байдене.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе Еврокомиссии, который имеется в распоряжении "Европейской правды".

"Победа избранного президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, объединенные с более решительными действиями ЕС и новыми геополитическими и экономическими реалиями, создают редкую возможность оформить новую трансатлантическую повестку дня для глобального сотрудничества, основанную на общих ценностях, интересах и глобальных действиях", - отмечается в сообщении.

"Трансатлантический альянс основывается на общих ценностях, истории, а также интересах - это построение сильного, более мирного и процветающего мира. Когда сильно трансатлантическое партнерство - от этого становятся сильнее и ЕС, и США", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Первое приоритетное направление сотрудничества - преодоление пандемии коронавируса и ее последствий.

ЕС надеется на то, что США также возьмут на себя мировое лидерство для координации совместного противодействия эпидемии в таких вопросах, как распространение вакцин, тестов и лекарств, наработка совместных механизмов реагирования, реформирование и усиление Всемирной организации здравоохранения.

Второе направление - борьба с изменением климата и защита окружающей среды путем создания общей "зеленой" повестки дня: по достижению "нулевых" выбросов к 2050 году, мер для предотвращения перемещения производства в страны с худшими экологическими стандартами, развитие "зеленых технологий", противодействие вырубке лесов и загрязнению океанов.

Третье направление - сотрудничество в сфере технологий, торговли и стандартов.

"ЕС стремится путем переговоров решить существующие проблемные вопросы в двусторонней торговле с США, реформировать Всемирную торговую организацию и создать новый Совет ЕС и США по торговле и технологиям. В дополнение ЕС предлагает начать диалог с США об ответственности крупных онлайн-платформ, относительно честного налогообложения и борьбой с искажениями на рынке и разработать общий подход к защите критически важных технологий", - отмечают в Еврокомиссии.

Четвертое направление - поддержка безопасности, защиты прав человека и демократии в мире.

"Сильное партнерство ЕС и США будет иметь ключевую поддержку для поддержания демократических ценностей, глобальной и региональной стабильности, процветания и разрешения конфликтов", - говорится в сообщении.

В качестве первого шага ЕС обещает активное участие в Саммите за демократию, который предложил Джо Байден, и в выработке совместного противодействия таким вызовам, как усиление авторитарных режимов, нарушения прав человека и коррупция.

Далее предложенный документ должен рассмотреть Европейский совет.

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Темы: СШАБайденЕСпрезидент


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