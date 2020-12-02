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В Германии придумали, как обойти санкции США против "Северного потока-2"

Среда, 2 декабря 2020, 14:10
В Германии придумали, как обойти санкции США против Северного потока-2
Фото с Twitter ЕП

Власти немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания планируют создать специальный фонд, который будут использовать для продолжения строительства российского газопровода "Северный поток-2" в обход санкций США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, государственная канцелярия Мекленбурга-Передней Померании во главе с премьер-министром Мануэлой Швезиг планирует создать "Фонд защиты климата".

Этот фонд вскоре должен будет определить почти готовую российскую трубу как "важнейший компонент для защиты окружающей среды в Мекленбурге-Передней Померании", а после этого сделать свой вклад в завершение строительства.

Замысел состоит в том, что немецкие компании, которые участвуют в прокладке газопровода, будут поставлять свои услуги фонду, а тот - передавать их своему предприятию, также планируют создать.

"С технической точки зрения ни одна компания не будет взаимодействовать с "Северным потоком-2", поэтому не будет санкций и российский государственный проект все равно будет реализован", - отмечает Bild.

Издание сообщило, что Министерство энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли сутки не отвечало на запрос о фонде. Позже в министерстве ответили: "Без комментариев".

США выступают против газопровода на том основании, что он сделает Европу слишком зависимой от поставок российского газа. Вашингтон пригрозил санкциями европейским компаниям, которые будут участвовать в строительстве газопровода.

У проекта также есть известные противники в Германии. Например, кандидат в руководство правящей партии ХДС Норберт Реттген потребовал немедленной остановки строительства "Северного потока-2".

Строительство газопровода "Северный поток-2" практически завершено. Он удвоит поставки российского природного газа Балтийским морским путем в Германии, крупнейшей экономики Европы.

Первые санкции по "Северному потоку-2" были введены в конце прошлого года, незадолго до планового окончания работ. Из-за них проект покинула швейцарская компания Allseas, которая предоставила судно-трубоукладчик.

Впоследствии ему нашли замену - российское судно "Академик Черский", однако у него возникли проблемы из-за невозможности заключить договор страхования. Страховые компании опасаются участвовать в проектах из-за риска попасть под санкции США. 

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Темы: ГерманияСШАЮжный потоксанкции
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