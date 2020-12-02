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Путин и Лукашенко поделились друг с другом тревогами касательно Беларуси

Среда, 2 декабря 2020, 14:59
Путин и Лукашенко поделились друг с другом тревогами касательно Беларуси

Президент России Владимир Путин сообщил самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, что у него вызывает обеспокоенность "вмешательство извне" во внутренние дела Беларуси. Тот заявил, что он точно знает цели "врагов".

Источник: пролукашенковский телеграм-канал "Пул первого" со ссылкой на саммит Организации Договора о коллективной безопасности, который проходит в режиме видеосвязи

Прямая речь Путина: "Ситуация, с которой столкнулась Беларусь, вызывает у нас обеспокоенности. Беспокоит действительно вмешательство извне, финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и та далее".

Детали: Лукашенко назвал происходящее "обычным мятежом" и назвал три цели так называемых зарубежных кураторов белорусского протеста – возвращение Польше земель на территории Беларуси как исторических, создание для этого военной группировки НАТО, а также создание "санитарного пояса" между Евросоюзом и Россией.

В ОДКБ входят: Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизстан и Таджикистан.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: ПутинЛукашенкоБеларусь
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