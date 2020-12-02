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На стройке в Польше погиб гражданин Украины

Среда, 2 декабря 2020, 15:03
На стройке в Польше погиб гражданин Украины

В городе Озимек, что на западе Польши, во время строительных работ погиб гражданин Украины.

Об этом "Укринформу" сообщил пресс-офицер пожарной службы Опольского воеводства Лукаш Новак, пишет "Европейская правда".

По словам Новака, на мужчину упала железобетонная конструкция лестницы.

Информация о трагедии поступила к спасателям в 7:35 по киевскому времени.

Железобетонная конструкция, которую перемещал подъемный кран, сорвалась с тросов и упала на украинца.

Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали смерть мужчины.

Причины трагедии выясняют полиция, прокуратура и Государственная инспекция труда.

Как сообщалось, в 2019 году украинцы стали группой, которая получила больше всего видов на жительство в странах-членах ЕС. Почти четыре из пяти разрешений украинцам выдала Польша. 

Темы: ПольшаУкраина
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