На стройке в Польше погиб гражданин Украины
В городе Озимек, что на западе Польши, во время строительных работ погиб гражданин Украины.
Об этом "Укринформу" сообщил пресс-офицер пожарной службы Опольского воеводства Лукаш Новак, пишет "Европейская правда".
По словам Новака, на мужчину упала железобетонная конструкция лестницы.
Информация о трагедии поступила к спасателям в 7:35 по киевскому времени.
Железобетонная конструкция, которую перемещал подъемный кран, сорвалась с тросов и упала на украинца.
Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали смерть мужчины.
Причины трагедии выясняют полиция, прокуратура и Государственная инспекция труда.
Как сообщалось, в 2019 году украинцы стали группой, которая получила больше всего видов на жительство в странах-членах ЕС. Почти четыре из пяти разрешений украинцам выдала Польша.