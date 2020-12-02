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В Киеве запустили пилот по обмену водительского удостоверения

Среда, 2 декабря 2020, 15:25
В Киеве запустили пилот по обмену водительского удостоверения
Фото 5.ua

Государственное предприятие "Документ" запустило в Киеве новую услугу – обмен водительского удостоверения.

Источник: сайт предприятия, "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Обмен водительского удостоверения производится:

- в случае непригодности его для дальнейшего использования (испорченное, записи не читаются т.д.)

- в случае изменения персональных данных владельца (фамилия, имя, отчество, пол);

- по желанию владельца (с целью уточнения персональных данных латинскими буквами, изменения фотографии и т.д.).

Детали: Во время обмена водительского удостоверения, полученного впервые, до истечения срока его действия лицу выдается новое удостоверение, которое считается выданным впервые, с указанием срока действия удостоверения, которое подлежит обмену.

Для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить: паспорт гражданина Украины, идентификационный номер, действительную медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством (форма 083/о), имеющееся водительское удостоверение, документ, подтверждающий смену фамилии, имени (в случае изменения личных данных).

Срок действия нового водительского удостоверения – 30 лет.

Отмечается, что водительское удостоверение печатается на месте и выдается сразу после оформления.

По данным "Интерфакс-Украина", воспользоваться новой услугой пока можно только в столице в ТРЦ "Универмаг "Украина".

Этот пилотный проект ГП планирует распространить и на другие центры обслуживания граждан.

Украинская правда
Темы: Киев
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