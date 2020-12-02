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На секс-оргии с евродепутатом Орбана был эстонский дипломат - СМИ

Среда, 2 декабря 2020, 16:51

На секс-вечеринке в Брюсселе, где оскандалился соратник венгерского премьера Орбана, который был вынужден уйти с поста депутата Европарламента, находился также дипломат из Эстонии.

Эту информацию изданию Elu24 подтвердили в эстонском МИД, сообщает "Европейская правда".

Ранее сообщалось, что двое присутствующих на секс-вечеринке, которая проходила с нарушением коронавирусных правил Бельгии, заявили о дипломатической неприкосновенности.

В эстонском МИД подтвердили, что в действе участвовал эстонский дипломат, находившийся там как частное лицо.

"Он нарушил установленные в Бельгии коронавирусные ограничения", - добавили в пресс-службе эстонского МИД.

Напомним, Йожеф Саер, европейский депутат от правящей партии Венгрии, которая враждебно относится к правам ЛГБТ, был вынужден покинуть пост после того, как его поймали на секс-вечеринке с участием в основном мужчин в Брюсселе в пятницу.

Вечеринка состоялась в здании на одной из центральных улиц Брюсселя, по данным бельгийской прессы, в "гей-районе" бельгийской столицы.

Все 25 участников, большинство из которых мужчины, были оштрафованы за нарушение мер по борьбе с коронавирусом. Когда прибыли правоохранители, участники вечеринки были почти голые и играли в игру.

Примечательно, что Саер является одним из авторов спорной Конституции Венгрии, которую правозащитники раскритиковали за создание неблагоприятной среды для ЛГБТ-сообщества. В частности, в документе содержится текст "Венгрия защищает институт брака как союза мужчины и женщины".

Саер женат с 1983 года на ведущем венгерском юристе Тюнде Ханда, которая является членом Конституционного суда страны. Они воспитывают дочь.

Темы: ВенгрияЭстония


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