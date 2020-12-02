Лукашенко заявил, что НАТО хочет захватить белорусские земли

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Польша при помощи НАТО хочет захватить западные белорусские земли как исторически польские.

Источник: его заявление на саммите Организации Договора о коллективной безопасности с участием Путина, видеотрансляцию которого публикует пролукашенковский телеграм-канал "Пул первого"

Детали: Лукашенко снова обвинил соседние страны на западе в "раскачивании ситуации в Беларуси".

Прямая речь: "Дело, цитирую, "в исторической принадлежности белорусских земель Польше"… Оказывается там, где мы с вами живем, нам не принадлежат эти земли… В этом направлении и действуют… Это абсолютно теперь точно стало нам известно, дело в создании военной группировки НАТО для захвата этих земель".

Детали: Он добавил, что кроме того, Запад хочет таким образом создать "санитарный пояс" между Евросоюзом и Россией, идею которого ему якобы не удалось реализовать еще в середине 90-х.