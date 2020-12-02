Оккупанты в Крыму хотят посадить владельца канала ATR на 19 лет

Оккупационная "прокуратура" просит оккупационный "суд" в Крыму приговорить владельца крымскотатарского телеканала ATR и одного из активных участников гражданской блокады Крыма в 2015 году Ленура Ислямова к 19 годам заключения в колонии строгого режима.

Источник: его адвокат Николай Полозов в Facebook

Детали: Ислямова, который сейчас находится в Киеве, обвиняют в диверсии, призывах к сепаратизму и создании незаконного вооруженного формирования.

Также обвинение просит запретить Ислямову заниматься деятельностью в области СМИ на 2 года.

Слушание проходит в "Верховном суде Крыма".

Сторона защиты указала в прениях на недоказанность обвинения ни в осуществлении диверсии, ни в создании батальона, ни в сепаратизме. Также внимание суда было обращено на фальсификацию доказательств следствием.

Также сторона защиты указала на существенные нарушения, допущенные в ходе предварительного следствия и суда, и указала, что преследование Ислямова является сугубо политически мотивированным.

Защита заявила о необходимости вынесения оправдательного приговора и отказе в удовлетворении заявленных гражданских исков, общая цена которых превышает миллиард рублей.

После завершения прений и реплик сторон "суд" удалился в совещательную комнату для постановления приговора, который огласят 10 декабря.

Предыстория: Уголовное дело против Ленура Ислямова российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) открыла в октябре 2015 года и объявила его в федеральный розыск.

Его обвиняют в организации незаконного вооруженного формирования, осуществлении диверсионных действий, а также в шести эпизодах публичных призывов к нарушению территориальной целостности России.

В мае 2020 оккупанты Крыма предъявили Ислямову обвинение.

Российские суды в оккупированном Крыму вынесли три обвинительных решения в отношении крымских татар, которых признали виновными в причастности к "Добровольческому батальону имени Номана Челебиджихана", основателем которого считается Ленур Ислямов.

Кроме того, вынесено два заочных приговора крымчанам за то, что они якобы также члены батальона.