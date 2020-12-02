Боевики заминировали позиции украинских войск запрещенными ПОМ-2 – ООС

2 декабря на Донбассе зафиксировали два нарушения "тишины" со стороны российско-оккупационных войск, среди которых - дистанционное минирование запрещенными минами.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное противник открывал огонь из станкового автоматического гранатомета.

Кроме того, на этом же участке враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2 ".

Детали: Боевых потерь и ранений в результате выстрелов среди украинских защитников нет.

Саперы ДСНС разминировали более 7 га территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 125 взрывоопасных предметов.