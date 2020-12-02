Украинка пыталась ввезти из Дубая бриллиантов на 17 млн

Пограничники разоблачили пассажирку, которая пыталась ввезти в Украину бриллиантов на 17 миллионов гривен.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: По полученной оперативниками ГПСУ информации в аэропорту "Борисполь" сотрудники СБУ и таможни остановили женщину, которая попыталась ввезти в Украину драгоценные камни.

Женщина прибыла в аэропорт рейсом из Дубая. В кармане своих брюк украинка спрятала 38 пакетиков с бриллиантами. Вес обнаруженного более 50 граммов.

Предварительная сумма оценки составляет 17 миллионов гривен.

Дальнейшие мероприятия продолжаются, а на украинку уже составлены материалы о нарушении таможенных правил.

Напомним: Недавно в аэропорту "Борисполь" разоблачили "бриллиантовых" путешественников, перевозивших контрабандные камни на 15 миллионов гривен.