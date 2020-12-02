Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украинка пыталась ввезти из Дубая бриллиантов на 17 млн

Среда, 2 декабря 2020, 18:15

Пограничники разоблачили пассажирку, которая пыталась ввезти в Украину бриллиантов на 17 миллионов гривен.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: По полученной оперативниками ГПСУ информации в аэропорту "Борисполь" сотрудники СБУ и таможни остановили женщину, которая попыталась ввезти в Украину драгоценные камни.

Женщина прибыла в аэропорт рейсом из Дубая. В кармане своих брюк украинка спрятала 38 пакетиков с бриллиантами. Вес обнаруженного более 50 граммов.

Предварительная сумма оценки составляет 17 миллионов гривен.

Дальнейшие мероприятия продолжаются, а на украинку уже составлены материалы о нарушении таможенных правил.

Напомним: Недавно в  аэропорту "Борисполь" разоблачили "бриллиантовых" путешественников, перевозивших контрабандные камни на 15 миллионов гривен.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаконтрабанда


powered by lun.ua
Главное сегодня

В правящей партии Венгрии увидели "гражданскую войну" на Закарпатье

Заместителю Ермака подготовили подозрение, но Венедиктова остановила его вручение

видеоПутин и Лукашенко поделились друг с другом тревогами касательно Беларуси

Глава Херсонской области увольняется, чтоб возглавить "Укроборонпром"

Карантин выходного дня отменен. В Украине будет действовать оранжевая зона

Украина сорвала попытку России легитимизировать представителей ОРДЛО в ООН

Все новости...
Пограничная служба
Почти 70 иностранцев уже оштрафовали за нарушение ПДД в Украине
COVID-тесты и элитные часы: из России ввезли контрабанду на 9 млн гривен
Российской ведущей новостей запретили въезд в Украину
Последние новости
18:25
Небанковский сектор восстанавливается до докарантинного уровня - НБУ
18:24
В ЕС утвердили механизм санкций за нарушение прав человека – СМИ
18:15
видеоУкраинка пыталась ввезти из Дубая бриллиантов на 17 млн
18:13
Боевики заминировали позиции украинских войск запрещенными ПОМ-2 – ООС
18:08
Интерпол предупреждает о возможных попытках продажи подделок и кражи вакцин от Covid-19
18:05
Оккупанты в Крыму хотят посадить владельца канала ATR на 19 лет
17:51
СНБО торопит местные советы с сессиями – открытое письмо Данилова
17:44
На закрытии межбанка гривня укрепилась
17:42
НАБУ обвиняет Офис Венедиктовой в саботаже дела по Татарову
17:38
В правящей партии Венгрии увидели "гражданскую войну" на Закарпатье
Все новости...