Украинка пыталась ввезти из Дубая бриллиантов на 17 млн
Пограничники разоблачили пассажирку, которая пыталась ввезти в Украину бриллиантов на 17 миллионов гривен.
Источник: Государственная пограничная служба
Детали: По полученной оперативниками ГПСУ информации в аэропорту "Борисполь" сотрудники СБУ и таможни остановили женщину, которая попыталась ввезти в Украину драгоценные камни.
Женщина прибыла в аэропорт рейсом из Дубая. В кармане своих брюк украинка спрятала 38 пакетиков с бриллиантами. Вес обнаруженного более 50 граммов.
Предварительная сумма оценки составляет 17 миллионов гривен.
Дальнейшие мероприятия продолжаются, а на украинку уже составлены материалы о нарушении таможенных правил.
Напомним: Недавно в аэропорту "Борисполь" разоблачили "бриллиантовых" путешественников, перевозивших контрабандные камни на 15 миллионов гривен.