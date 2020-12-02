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В ЕС утвердили механизм санкций за нарушение прав человека – СМИ

Среда, 2 декабря 2020, 18:24

Послы Евросоюза 2 февраля утвердили механизм санкций за нарушения в области прав человека.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" режиму санкций ЕС в отношении прав человека. Он будет применяться во всем мире и в отношении государственных, и негосударственных субъектов", - рассказал журналист.

По его словам, механизм начнет действовать 10 декабря, но пока никакие имена или организации в санкционных списках не фигурируют.

В октябре Европейская комиссия внесла предложение относительно будущего санкционного механизма ЕС за нарушение прав человека, наподобие Акта Магнитского в США.

Предполагается, что новый санкционный механизм поможет ускорить реагирование ЕС на нарушения прав человека во всем мире.

Он предусматривает такие меры, как замораживание активов и запрет на въезд.



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