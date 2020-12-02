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ОАЭ предоставили Украине партию COVID-тестов и масок - ОПУ

Среда, 2 декабря 2020, 20:22

В рамках договоренностей о медицинской помощи Украина получила от правительства ОАЭ 100 тыс. наборов для экспресс-тестирование на COVID-19 и 200 тыс. защитных масок.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Полученные тесты и средства индивидуальной защиты передадут в Центр общественного здоровья Минздрава, и будут распределять их по регионам.

Напомним: 23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом. Самолет в Киеве встречали президент Владимир Зеленский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники. В общем "Мрия" привезла 103 тонны медицинского груза.  

После этого "Схемы" фиксировали, как здание Минздрава в центре столицы посещали чиновники Януковича и бизнесмены с фармацевтического рынка.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия


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