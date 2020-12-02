Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОАЭ предоставили Украине партию COVID-тестов и масок - ОПУ

Среда, 2 декабря 2020, 19:22
ОАЭ предоставили Украине партию COVID-тестов и масок - ОПУ

В рамках договоренностей о медицинской помощи Украина получила от правительства ОАЭ 100 тыс. наборов для экспресс-тестирование на COVID-19 и 200 тыс. защитных масок.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Полученные тесты и средства индивидуальной защиты передадут в Центр общественного здоровья Минздрава, и будут распределять их по регионам.

Напомним: 23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом. Самолет в Киеве встречали президент Владимир Зеленский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники. В общем "Мрия" привезла 103 тонны медицинского груза.  

После этого "Схемы" фиксировали, как здание Минздрава в центре столицы посещали чиновники Януковича и бизнесмены с фармацевтического рынка.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: