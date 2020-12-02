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Главе "Партии венгров Украины" готовят подозрение – глава Закарпатья

Среда, 2 декабря 2020, 22:49

Председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров рассказал, что прокуроры готовят подозрение голове "Общества венгерской культуры Закарпатья" Василию Брензовичу.

Источник: Петров в интервью "Укринформа"

Прямая речь Петрова: "Сейчас по результатам обысков проводятся экспертизы. Я проводил совещание с правоохранителями - они уверены, что будет подозрение.

Детали: На уточнение, идет ли речь о Брензовиче, Петров ответил "Да. По результатам его деятельности".

Напомним: В понедельник 30 ноября Служба безопасности Украины одновременно начала ряд обысков на Закарпатье.

Дольше всего обыскивали дом Брензовича – более 12 часов, с 9:00 до 21:00.

В КМКС говорят, что санкцию на обыск дал Запорожский суд еще в начале прошлой недели.

Подробнее о ситуации в статье: Против НАТО и "сепаратизма": как действия СБУ в Закарпатье создали проблемы для Украины 

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗакарпатьеВенгрияпрокуратура
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