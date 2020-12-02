Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Главе "Партии венгров Украины" готовят подозрение – глава Закарпатья

Среда, 2 декабря 2020, 23:49

Председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров рассказал, что прокуроры готовят подозрение голове "Общества венгерской культуры Закарпатья" Василию Брензовичу.

Источник: Петров в интервью "Укринформа"

Прямая речь Петрова: "Сейчас по результатам обысков проводятся экспертизы. Я проводил совещание с правоохранителями - они уверены, что будет подозрение.

Детали: На уточнение, идет ли речь о Брензовиче, Петров ответил "Да. По результатам его деятельности".

Напомним: В понедельник 30 ноября Служба безопасности Украины одновременно начала ряд обысков на Закарпатье.

Дольше всего обыскивали дом Брензовича – более 12 часов, с 9:00 до 21:00.

В КМКС говорят, что санкцию на обыск дал Запорожский суд еще в начале прошлой недели.

Подробнее о ситуации в статье: Против НАТО и "сепаратизма": как действия СБУ в Закарпатье создали проблемы для Украины 

Темы: ЗакарпатьеВенгрияпрокуратура


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 4 декабря: ФСБ и "обстрелы на границе", вероятный локдаун в январе

Во время вероятного локдауна границы для украинцев будут открытыми – Зеленский

В деле Микитася всплыла "миллионная взятка Гройсману", у экс-премьера отрицают

Экс-командир "Беркута", которого обвиняли в преступлениях против Майдана, восстановился в должности в МВД

Рада вернула наказание за ложь в декларации, но без тюрьмы

инфографикаСоциологи сравнили отношение украинцев к Степанову, Супрун и другим медикам

Все новости...
Закарпатье
Сийярто пожаловался, что миссия ОБСЕ не хочет ехать в Закарпатье защищать венгров
В правящей партии Венгрии увидели "гражданскую войну" на Закарпатье
Посольство Венгрии называет гимн, который пели депутаты на Закарпатье, молитвой
Последние новости
00:33
Украина остается одним из лидеров в Европе по количеству новых случаев COVID-19 
23:59
Степанов говорит, что 4 из 5 COVID-тестов в Украине делают бесплатно
23:27
фото, видеоНад оккупированным Крымом пролетел большой украинский флаг
22:45
ЕС выделил 2 млн евро на современные центры обработки данных для Нацполиции
22:24
Экс-командир "Беркута", которого суд возобновил в должности, не будет служить в полиции – МВД
22:05
Новости экономики: ФЛП освободили от налогов на карантин, цены на нефть растут
21:56
В Эстонии вслед за премьером на самоизоляцию пошла президент
21:42
Видео с угрозами украинским венграм: силовики обнаружили иностранный след
21:26
Новости 4 декабря: ФСБ и "обстрелы на границе", вероятный локдаун в январе
21:14
Как исчезли акции Индустриального союза Донбасса и появилась бизнес-империя Ахметова – Громадське
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!