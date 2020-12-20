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Бутусов согласился стать внештатным советником министра обороны Тарана

Воскресенье, 20 декабря 2020, 22:35

Журналист Юрий Бутусов после встречи в Минобороны Украины принял предложение министра Андрея Тарана стать его внештатным советником на два месяца.

Источник: сообщение Бутусова в Facebook

Прямая речь: "Я принял решение по результатам беседы принять предложение стать внештатным советником министра обороны сроком на два месяца".

Детали: По словам Бутусова, ему предложили на выбор несколько должностей в ведомстве:

- начальник управления нормативно-методического обеспечения и мониторинга недвижимости и земель Минобороны,

- начальник одного из управлений в департаменте военно-технической политики,

- Начальник директората информационной политики,

- внештатный советник министра обороны на общественных началах для освещения проблем некомпетентности и коррупции в структурах МО и ВСУ.

Журналист отметил, что будет советником "без зарплаты, без кабинета, без каких-то полномочий". И добавил, что остается журналистом.

Итак, рассказываю о результатах встречи с министром обороны А.Тараном. Оказывается, такая срочность и публичность...

Опубліковано Юрієм Бутусовим Неділя, 20 грудня 2020 р.

Предыстория:

  • Министерство обороны предложило работу журналисту Юрию Бутусову, который критикует работу ведомства.
  • Позже Бутусов написал в Facebook, что принимает предложение Минобороны, ждет приглашения к министру или к президенту.
  • 9 декабря поздно вечером Минобороны опубликовало заявление, в котором пригласило Бутусова на собеседование и обещало объяснить разницу "разницу между Минобороны и Генштабом".
  • Позже в ведомстве заявили, что кадровые службы пообщались с Бутусовым, но якобы не нашли вакансий для него, которые бы устроили всех.
  • В министерстве заявили: "Порядок назначения на должность не предусматривает исключений ни для людей, которые считают, что министр обороны может назначать "министра обороны", ни для авторов чудесных "программ", в которых советы космического масштаба граничат с космического масштаба некомпетентностью, ни для людей с "комплексом Наполеона".

Украинская правда
Темы: МинобороныСМИ


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