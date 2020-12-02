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Консультации по госбюджету еще продолжаются – глава финансового комитета

Среда, 2 декабря 2020, 23:29

По словам председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, нардепы все еще проводят консультации по поводу государственного бюджета, хотя значительных изменений там ждать не стоит.

Источник: Гетманцев после заседания фракции, цитирует "Интерфакс"

Прямая речь: "Я думаю, что мы еще продолжим консультации по проекту бюджета, но так или иначе там каких-то существенных изменений не будет".

Детали: Нардеп утверждает, что сейчас делается все возможное, чтобы бюджет не принимали ночью, как было раньше.

""Мы,  безусловно, должны принять бюджет, как можно скорее, чтобы мы могли дать толчок для бюджетного процесса на местном уровне. Поэтому я думаю, что это должно произойти на следующей неделе (пленарной – УП). И не будет бюджетной ночи, именно поэтому и проводятся такие заседания фракции, чтобы все вопросы выяснить сейчас", – заявил Гетманцев.

По его мнению, проект госбюджета достаточно реальный и соответствует тому кризисному состоянию, в котором находится страна.

Напомним: 

  • Кабмин на заседании 26 ноября одобрил проект госбюджета-2021 ко второму чтению в Верховной Раде. 
  • Ранее сообщалось, что ко второму чтению дефицит бюджета и прогноз по росту ВВП уменьшат, а повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс грн в месяц перенесут с середины 2021 года на декабрь.
  • Министерство финансов также успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для получения очередного транша.

Темы: госбюджет
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