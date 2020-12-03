ВСП жалуется на недостаток денег для судебной системы в проект бюджета

Высший совет правосудия заявил, что сумма расходов на судебную систему, которая заложена в проект госбюджета, не соответствует реальной потребности, что может повлиять на оплату труда судей и работников аппаратов.

Источник: сообщение ВСП

Дословно: "Объемы расходов, предусмотренных в проектах Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" для обеспечения деятельности судебной власти, не соответствуют реальной потребности ...

Наибольшее беспокойство, отмечают в ВРП, вызывает объем расходов на оплату труда судей и работников аппаратов местных и апелляционных судов".

Детали: В ВРП указывают, что перед подготовкой финансового документа прислали в Кабмин приоритеты финансового обеспечения судебной власти. Среди них, в частности, выплата судейского вознаграждения, оплата труда работников аппаратов и начисления на заработную плату.

Совет правосудия также жалуется, что при рассмотрении проекта госбюджета во втором чтении предложения по финансированию судебной системы не были учтены.

В Государственной судебной администрации заявили, что вознаграждением в 2021 году будут обеспечены только 5245 судей и 22 287 работников аппаратов (при фактической численности работников аппаратов судов по состоянию на 1 ноября 2020 – 25 070).

"Другие расходы потребления апелляционных и местных судов обеспечены лишь на 29% (447,6 грн при необходимости 1,5 млрд гривен)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для определения должностного оклада судьи предлагается установить отдельный размер прожиточного минимума – 2102 гривны, хотя минимум для трудоспособных лиц составляет 2270 гривен. Такой подход, утверждают в ВРП, не соответствует законодательству.

Высший совет правосудия обратился к председателю парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрея Костина и председателя Комитета ВР по вопросам бюджета Юрия Аристова с просьбами помочь решению этого вопроса.

Напомним: