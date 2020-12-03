Испания ограничивает собрание людей и внутренние поездки на рождественские праздники

Власти Испании решили ограничить собрание людей на новогодние праздники до 10 человек и внутренние поездки, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Источник: Reuters

Детали: Ограничения собрание касается рождественских праздников в кругу семьи. Соответствующее решение было согласовано с властями на местах. Таким образом, на рождественские празднования дома смогут собраться не более 10 человек.

Хотя количество людей, которое могло собраться вместе, ранее составляло максимум 6 человек, за исключением нескольких регионов.

С 23 декабря по 6 января в стране будет запрещено перемещение людей между регионами, исключая посещения семьи. Однако до сих пор неизвестно, каким образом это собираются контролировать.

Отмечается, что в Испании каждый регион может вводить ограничения самостоятельно.

С ноября Мадрид ввел чрезвычайное положение, позволяет регионам устанавливать комендантский час и другие ограничения.

Напомним: