Испания ограничивает собрание людей и внутренние поездки на рождественские праздники
Власти Испании решили ограничить собрание людей на новогодние праздники до 10 человек и внутренние поездки, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Источник: Reuters
Детали: Ограничения собрание касается рождественских праздников в кругу семьи. Соответствующее решение было согласовано с властями на местах. Таким образом, на рождественские празднования дома смогут собраться не более 10 человек.
Хотя количество людей, которое могло собраться вместе, ранее составляло максимум 6 человек, за исключением нескольких регионов.
С 23 декабря по 6 января в стране будет запрещено перемещение людей между регионами, исключая посещения семьи. Однако до сих пор неизвестно, каким образом это собираются контролировать.
Отмечается, что в Испании каждый регион может вводить ограничения самостоятельно.
С ноября Мадрид ввел чрезвычайное положение, позволяет регионам устанавливать комендантский час и другие ограничения.
Напомним:
- За время пандемии в Испании обнаружили 1 миллион 682 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Только за минувшие сутки в стране зафиксировали более 9 тысяч новых больных и около 270 смертей.