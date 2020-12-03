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Умер экс-президент Франции Жискар д'Эстен, который поддержал оккупацию Крыма

Четверг, 3 декабря 2020, 03:25

В возрасте 94 лет скончался бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен, который в 2014 году призвал уважать "выбор крымчан на референдуме".

Источник: "Укринформ"

Детали: Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. За последние месяцы д'Эстена несколько раз госпитализировали с проблемами сердца. Последний раз в больницу его забрали 17 ноября, где он находился 5 дней.

Прощание с бывшим главой Франции состоится в семейном кругу.

В марта 2014 экс-президент отличился тем, что призвал мир уважать "выбор" крымчан, имея в виду незаконный референдум о присоединении полуострова к России. Тогда же он говорил, что Украина и Крым – это две разные проблемы, утверждая, что полуостров отдали Киеву по непонятным причинам.

По его убеждению, Украина никогда не станет членом Европейского Союза и НАТО.

Возглавлял Францию ​​Валери Жискар д'Эстен с 1974 по 1981 год. До этого он занимал в правительстве должности министра экономики и финансов.

Напомним:

  • Россия оккупировала Крым в феврале-марте 2014 года, воспользовавшись трагическими событиями на Майдане в центре Киева и сменой власти в Украине после побега Виктора Януковича в РФ.

Украинская правда
Темы: ФранцияКрым


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