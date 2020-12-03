Германия продолжает действие карантина

Частичный локдаун, вызванный коронавирусом, будет действовать в Германии до 10 января.

Источник: DW

Детали: Соответствующее решение совместно согласовали канцлер Германии Ангела Меркель и представители федеральных земель.

Планируется, что 4 января они снова соберутся для обсуждения следующих шагов в борьбе с распространением коронавируса. Ранее ожидалось, что эти ограничения будут действовать до 20 декабря.

Как заявила Меркель, цель частичного локдауна – уменьшить ежедневное количество новых больных до максимум 50 случаев на 100 тысяч человек в течение одной недели.

"В общем, мы далеко от цели. Ежедневно от коронавируса умирает очень много людей", – сказала канцлер.

В то же время Германия готовится к началу вакцинации от COVID-19.

Напомним: