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Германия продолжает действие карантина

Четверг, 3 декабря 2020, 04:16

Частичный локдаун, вызванный коронавирусом, будет действовать в Германии до 10 января.

Источник: DW

Детали: Соответствующее решение совместно согласовали канцлер Германии Ангела Меркель и представители федеральных земель.

Планируется, что 4 января они снова соберутся для обсуждения следующих шагов в борьбе с распространением коронавируса. Ранее ожидалось, что эти ограничения будут действовать до 20 декабря.

Как заявила Меркель, цель частичного локдауна – уменьшить ежедневное количество новых больных до максимум 50 случаев на 100 тысяч человек в течение одной недели.

"В общем, мы далеко от цели. Ежедневно от коронавируса умирает очень много людей", – сказала канцлер.

В то же время Германия готовится к началу вакцинации от COVID-19.

Напомним:

  • Сейчас в Германии запрещены частные собрания более 5 человек из двух семей. Однако с 23 декабря планировалось разрешить собираться группами до 10 человек, без ограничений для детей до 14 лет. Также под ограничения подпадают спортивные мероприятия.
  • По последним данным, количество случаев коронавируса в Германии превысило один миллион. За минувшие сутки COVID-19 подтвердили в 20 тысяч человек.

Украинская правда
Темы: Германиякарантин


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