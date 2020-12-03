Германия продолжает действие карантина
Четверг, 3 декабря 2020, 04:16
Частичный локдаун, вызванный коронавирусом, будет действовать в Германии до 10 января.
Источник: DW
Детали: Соответствующее решение совместно согласовали канцлер Германии Ангела Меркель и представители федеральных земель.
Планируется, что 4 января они снова соберутся для обсуждения следующих шагов в борьбе с распространением коронавируса. Ранее ожидалось, что эти ограничения будут действовать до 20 декабря.
Как заявила Меркель, цель частичного локдауна – уменьшить ежедневное количество новых больных до максимум 50 случаев на 100 тысяч человек в течение одной недели.
"В общем, мы далеко от цели. Ежедневно от коронавируса умирает очень много людей", – сказала канцлер.
В то же время Германия готовится к началу вакцинации от COVID-19.
Напомним:
- Сейчас в Германии запрещены частные собрания более 5 человек из двух семей. Однако с 23 декабря планировалось разрешить собираться группами до 10 человек, без ограничений для детей до 14 лет. Также под ограничения подпадают спортивные мероприятия.
- По последним данным, количество случаев коронавируса в Германии превысило один миллион. За минувшие сутки COVID-19 подтвердили в 20 тысяч человек.
Украинская правда