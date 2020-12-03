Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Канада планирует начать вакцинацию от COVID-19 в начале 2021

Четверг, 3 декабря 2020, 05:11

Канада ожидает получить вакцины от коронавируса в первом квартале 2021 года. Тогда же планируют начать вакцинацию.

Источник: заместитель главного врача Канады Говардж Нджо, цитирует "Укринформ"

Детали: Отмечается, что первые партии вакцин будут ограниченными. Сейчас правительство и партнеры Канады работают над определением групп, которым вакцина нужна прежде всего.

В первой волне, по словам заместителя главного врача, планируется вакцинировать 3 миллиона человек.

"Мы ожидаем до конца марта получить 6 млн доз вакцин, если два перспективных кандидата – от Pfizer и от Moderna – будут утверждены и готовы к поставке в Канаду. Поэтому сейчас мы рассматриваем 6 млн доз, но за "дводозним" графиком. В начале около 3 млн канадцев будут вакцинированы", – сказал Нджо.

По его словам, к приоретичним группам, первыми, кто получат вакцину, станут правоохранители, медики, пожарные, люди  с тяжелыми болезнями и другие категории.

"В такой географически большой стране, как наша, можно ожидать определенные логистические сложности. Для помощи в предвидении и решении потенциальных осложнений, Агентство общественного здоровья работает с вооруженными силами, чей персонал был неотъемлемой составляющей нашей реакции на COVID-19 изначально пандемии ",– заявил заместитель главного врача Канады.

Для начала процесса вакцинации правительство страны уже приобрел миллионы игл, шприцев и холодильников для хранения вакцин.

Напомним: 

  • Вакцины от COVID-19 производителей Pfizer / BioNTech и Moderna еще не получили официального разрешения, однако фармкомпании и авиалинии уже готовят мощности к поставкам.

Темы: Канадавакцинация


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 2 декабря: новые карантинные ограничения, результаты соцопросов

В правящей партии Венгрии увидели "гражданскую войну" на Закарпатье

Заместителю Ермака подготовили подозрение, но Венедиктова остановила его вручение

видеоПутин и Лукашенко поделились друг с другом тревогами касательно Беларуси

Глава Херсонской области увольняется, чтоб возглавить "Укроборонпром"

Карантин выходного дня отменен. В Украине будет действовать оранжевая зона

Все новости...
Канада
Трюдо о Голодоморе: Сталин хотел стереть идентичность украинцев, но они выстояли
Британия и Канада достигли договоренности по будущей торговле после Brexit
Канадский инвестор судится с заводом группы "Приват"
Последние новости
05:11
Канада планирует начать вакцинацию от COVID-19 в начале 2021
04:16
Германия продолжает действие карантина
03:25
Умер экс-президент Франции Жискар д'Эстен, который поддержал оккупацию Крыма
02:39
Испания ограничивает собрание людей и внутренние поездки на рождественские праздники
01:45
ВСП жалуется на недостаток денег для судебной системы в проект бюджета
00:55
Радуцкий: Украина может получить ускоренный доступ к вакцине от COVID-19
00:29
Консультации по госбюджету еще продолжаются – глава финансового комитета
23:53
"Динамо" в Турине терпит четвертое поражение в Лиге Чемпионов
23:49
Главе "Партии венгров Украины" готовят подозрение – глава Закарпатья
23:12
В ОПУ заявляют, что президент не влиял на решение Венедиктовой по Татарову
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!