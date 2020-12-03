Канада планирует начать вакцинацию от COVID-19 в начале 2021

Канада ожидает получить вакцины от коронавируса в первом квартале 2021 года. Тогда же планируют начать вакцинацию.

Источник: заместитель главного врача Канады Говардж Нджо, цитирует "Укринформ"

Детали: Отмечается, что первые партии вакцин будут ограниченными. Сейчас правительство и партнеры Канады работают над определением групп, которым вакцина нужна прежде всего.

В первой волне, по словам заместителя главного врача, планируется вакцинировать 3 миллиона человек.

"Мы ожидаем до конца марта получить 6 млн доз вакцин, если два перспективных кандидата – от Pfizer и от Moderna – будут утверждены и готовы к поставке в Канаду. Поэтому сейчас мы рассматриваем 6 млн доз, но за "дводозним" графиком. В начале около 3 млн канадцев будут вакцинированы", – сказал Нджо.

По его словам, к приоретичним группам, первыми, кто получат вакцину, станут правоохранители, медики, пожарные, люди с тяжелыми болезнями и другие категории.

"В такой географически большой стране, как наша, можно ожидать определенные логистические сложности. Для помощи в предвидении и решении потенциальных осложнений, Агентство общественного здоровья работает с вооруженными силами, чей персонал был неотъемлемой составляющей нашей реакции на COVID-19 изначально пандемии ",– заявил заместитель главного врача Канады.

Для начала процесса вакцинации правительство страны уже приобрел миллионы игл, шприцев и холодильников для хранения вакцин.

Напомним: