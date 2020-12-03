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Пандемия: в США обнаружили почти треть новых случаев заболевания

Четверг, 3 декабря 2020, 06:25

За минувшие сутки в мире подтвердили почти 635 тысяч случаев коронавируса.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: Так, значительно возросло количество новых случаев коронавируса, в США насчитала более 200 тысяч новых больных.

В почти четыре раза меньше инфицированных нашли в Бразилии. В Индии и Турции зарегистрировали более 30 тысяч

Украина среди стран мира занимает 12 позицию по суточной заболеваемости, среди стран Европы – 6 место.

За этот же период от осложнений умерли рекордные 12 376 больных.

Сейчас в мире лечатся от коронавируса 18,3 миллиона больных COVID-19, выздоровели – почти 50 млн человек, умерли – 1 миллион 498 тысяч инфицированных. 

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Украинская правда
Темы: коронавирус


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