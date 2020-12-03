Боевики не дают покоя украинским бойцам возле Водяного – ООС
2 декабря вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня, сосредоточившись на украинском позициях у Водяного.
Источник: сообщение штаба ООС
Дословно: "Все три факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников зафиксировано вблизи Водяного. Там противник открывал огонь из станкового автоматического гранатомета и стрелкового оружия".
Детали: На этом же участке враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2.
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.
С начала текущих суток, 3 декабря, российско-оккупационные войска дважды нарушили мирные договоренности.
Снова неподалеку Водяного враг применил несколько мин калибром 120 миллиметров, а также осуществил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2.
Об этих действиях российских наемников немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.