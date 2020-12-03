Гололедица и снег: синоптики предупредили об ухудшении погоды

По прогнозам Укргидрометцентра, в четверг пройдет небольшой снег, в пятницу и субботу осадков не ожидается, на дорогах местами гололедица.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: По прогнозам, 3 декабря в Украине в северо-восточных областях ожидают небольшой снег.

На дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица.

В Киевской области облачно, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

4-5 декабря в Украине без осадков. На дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица.

В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков, а на дорогах местами гололедица.

Водителей призвали быть внимательными и осторожными, соблюдать рекомендованную скорость, расстояние и избегать опасных маневров.