Гололедица и снег: синоптики предупредили об ухудшении погоды
По прогнозам Укргидрометцентра, в четверг пройдет небольшой снег, в пятницу и субботу осадков не ожидается, на дорогах местами гололедица.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Детали: По прогнозам, 3 декабря в Украине в северо-восточных областях ожидают небольшой снег.
На дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица.
В Киевской области облачно, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
4-5 декабря в Украине без осадков. На дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица.
В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков, а на дорогах местами гололедица.
Водителей призвали быть внимательными и осторожными, соблюдать рекомендованную скорость, расстояние и избегать опасных маневров.