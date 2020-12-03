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Правоохранители взялись за полицейских, которые избили мужчин в центре Львова

Четверг, 3 декабря 2020, 09:43

Трем полицейским в возрасте 19-20 лет сообщили о подозрении в хулиганстве за избиение двух мужчин в центре Львова.

Источник: пресс-служба Львовской областной прокуратуры

Детали: Трем работникам Нацполиции из Тернопольской, Черновицкой и Волынской областей сообщили о подозрении по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч.2 ст.296 УК Украины).

Правоохранители установили, что 16 ноября трое полицейских возрасте 19-20 лет навеселе во внерабочее время на проспекте Свободы во Львове во время внезапного конфликта избили двух 36-летних мужчин.

Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до 5 лет или лишения свободы на 4 года.

Украинская правда
Темы: полицияЛьвов


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