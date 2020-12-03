Трем полицейским в возрасте 19-20 лет сообщили о подозрении в хулиганстве за избиение двух ветеранов АТО в центре Львова.

Источник: пресс-служба Львовской областной прокуратуры, "Радио Свобода"

Детали: Трем работникам Нацполиции из Тернопольской, Черновицкой и Волынской областей сообщили о подозрении по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч.2 ст.296 УК Украины).

Правоохранители установили, что 16 ноября трое полицейских возрасте 19-20 лет навеселе во внерабочее время на проспекте Свободы во Львове во время внезапного конфликта избили двух 36-летних мужчин.

Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до 5 лет или лишения свободы на 4 года.

Пострадавшие - это ветераны Андрей Мочурад и Виктор Баранник. Общественный активист, волонтер Мочурад в 2014-2015 годах служил добровольцем в батальоне "Айдар", а Баранник в 2015-2016 был добровольцем "Правого сектора", а затем перешел на службу в 8-й отдельный полк специального назначения.