Орбан осудил своего соратника из-за "гей-оргии" в Брюсселе
Премьер Венгрии Виктор Орбан осудил евродепутата от своей партии "Фидес", который ушей с должности после посещения "гей-оргии".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
Орбан назвал действия евродепутата Йожефа Саера "неприемлемыми и неоправданными" и заявил, что им "нет места в ценностях нашей политической семьи".
Саер, сторонник анти-ЛГБТ-мер, признался во вторник, что участвовал в "частной вечеринке" в Бельгии, и извинился за нарушение коронавирусных ограничений.
"В то время как политики "Фидес" учат нас христианству, семье, традиционным гендерным ролям и морали, они на самом деле живут совсем другой жизнью, как можно дальше от ценностей, которые они озвучивают", - сказал лидер оппозиционной партии DK Ференц Дьюрчані, комментируя инцидент.
Напомним, Йожеф Сайер, европейский депутат от правящей партии Венгрии, которая враждебно относится к правам ЛГБТ, был вынужден покинуть пост после того, как его поймали на секс-вечеринке с участием в основном мужчин в Брюсселе в пятницу.
Вечеринка состоялась в здании на одной из центральных улиц Брюсселя, по данным бельгийской прессы, в "гей-районе" бельгийской столицы.
Все 25 участников, большинство из которых мужчины, были оштрафованы за нарушение мер по борьбе с коронавирусом. Когда прибыли правоохранители, участники вечеринки были почти голые и играли в игру.
Примечательно, что Саер является одним из авторов спорной Конституции Венгрии, которую правозащитники раскритиковали за создание неблагоприятной среды для ЛГБТ-сообщества. В частности, в документе содержится текст "Венгрия защищает институт брака как союза мужчины и женщины".