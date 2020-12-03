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В Киеве второй день подряд падает количество новых больных COVID

Четверг, 3 декабря 2020, 09:52
В Киеве второй день подряд падает количество новых больных COVID
Фото КГГА

За сутки 2 декабря в столице зарегистрировали 1364 новых случая заболевания коронавирусом, 30 людей умерли. Количество новых больных уменьшается второй день подряд. 

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Еще 1364 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 30 человек".

Детали: Среди новых больных 785 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 460 мужчин в возрасте от 18 до 91 года, 63 девочки от 1 месяца до 17 лет и 56 мальчиков от 1 месяца до 17 лет. Заболели, в частности, 40 медиков.

76 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском (354), в Подольском (146) и в Дарницком (142) районах.

По состоянию на 3 декабря в столице уже 75 376 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 1369 киевлян. Преодолели болезнь 24 275 жителей Киева, из них 512 за прошедшие сутки.

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Предыстория: 

Украинская правда
Темы: КиевкоронавирусВиталий Кличко
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