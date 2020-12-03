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Италия запретила путешествия между регионами на рождественские праздники

Четверг, 3 декабря 2020, 11:37

Правительство Италии выпустило указ, запрещающий путешествия между регионами страны с 21 декабря по 6 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere Della Sera.

"С 21 декабря 2020 года по 6 января 2021 года запрещается любое передвижение в пределах национальной территории между территориями разных областей или автономных провинций, а в дни 25 и 26 декабря 2020 года и 1 января 2021 года также запрещается любое передвижение между муниципалитетами, за исключением перемещений, мотивированных доказанными потребностями в работе или ситуациями необходимости или по состоянию здоровья", – говорится в указе.

Также правительство постановило, что "возвращение к месту проживания за исключением поездки в вторые дома, расположенные в другом регионе или автономной области, а 25 и 26 декабря 2020 года и 1 января 2021 года-также расположены в другом муниципалитете, на который распространяются вышеуказанные запреты".

Италия, где действуют три зоны риска, на данный момент частично находится в карантине. В красных зонах итальянцы должны как можно больше оставаться дома. Однако до сих пор разрешалось перемещаться между желтыми зонами, где риск невелик.

По словам министра здравоохранения Роберто Сперанцы, этот тип классификации должен оставаться в силе.

Темы: ИталиякоронавирусCovid-2019празднования


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