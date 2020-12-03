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Украинская армия хочет более активно участвовать в операциях НАТО

Четверг, 3 декабря 2020, 10:39
Украинская армия хочет более активно участвовать в операциях НАТО

Вооруженные Силы Украины готовы увеличить национальные вклады в операции НАТО и привлекаться к планированию операций Альянса по урегулированию кризисов на ранних этапах.

Источник: министр обороны Андрей Таран во время брифинга для послов и представителей государств-членов НАТО, цитирует Минобороны

Прямая речь: "Присоединившись к Программе расширенных возможностей НАТО, стремимся расширить горизонты нашего партнерства с НАТО, осознавая, что это "улица с двусторонним рухомˮ: имеем лучшие возможности, но одновременно и обязательства для достижения общих целей".

Детали: Таран напомнил, что Украина является первой страной среди партнеров НАТО, которые присоединились к Силам реагирования НАТО (NRF). С 2010 года подразделения Вооруженных Сил Украины дежурят в Силах реагирования НАТО. Украина уже задекларировала оперативно-тактическую группу специального назначения и один транспортный самолет Ил-76 в NRF-2021.

Министр обороны заверил, что, даже в условиях российской агрессии, Украина есть и будет надежным партнером Альянса, который принимает участие в операциях под руководством НАТО в Косово и Афганистане.

В следующем году Военно-Морские Силы Украины планируют присоединиться к операции "Морской охранникˮ в Средиземном море двумя патрульными катерами типа "Islandˮ, полученными от США в рамках безопасности пакета помощи, а в 2023 году привлечь к участию в операции флагман ВМС Украины фрегат "Гетман Сагайдачный".

Отмечается, что совместно с Министерством иностранных дел Украины оборонное ведомство принимает меры для направления в 2021 году двух представителей ВС Украины в тренировочную миссию НАТО в Ираке.

Украинская правда

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Темы: НАТОУкраинаармия
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