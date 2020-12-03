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В пятницу потеплеет, а на выходных – похолодание

Четверг, 3 декабря 2020, 11:21
В пятницу потеплеет, а на выходных – похолодание

В ближайшие трое суток погода в Украине будет сухой, без осадков, при этом в пятницу ожидается небольшое потепление, но на выходных оно сменится похолоданием, особенно на северо-востоке и востоке страны.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 4 декабря в Украине без осадков, на дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях, днем местами и в Приазовье порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточных областях и Карпатах 2-7° мороза; днем 0-5° тепла, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму 8-13°.

В Киеве в пятницу без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

5 декабря по всей Украине без осадков, на дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в западных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток от 2° тепла до 3° мороза (в восточных областях ночью 3-8° мороза); в большинстве западных областей и на крайнем юге страны ночью 0-5° тепла, днём 6-11°.

В столице в субботу осадков не будет, ветер юго-восточный, 7-12 м/с . Температура ночью и днем около 0°.

Темы: погода
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