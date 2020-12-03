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Крупное независимое издание Беларуси лишили статуса СМИ

Четверг, 3 декабря 2020, 13:02

Экономический суд Минска постановил лишить независимое издание TUT.BY статуса СМИ.

Источник: TUT.BY

Детали: Решение было принято по иску Министерства информации против TUT.BY. Министерство считает, что "недостоверная информация" в материалах издания, за которые вынесены предупреждения, наносит вред государственным интересам.

Последствиями этих "нарушений", по мнению защиты истца, может быть прекращение выпуска сетевого издания.

Сообщается, что речь идет о трех предупреждениях за такие материалы:

- "В семь раз больше избирателей и „тайные" протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?";

- "Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах";

- "Белорусская таможня попросила подтвердить, что в „Гарри Поттере" нет призывов к свержению власти".

Лишение издания статуса СМИ возможно после двух и более письменных предупреждений в течение одного года.

Предыстория: С 1 октября Министерство информации уже отобрало на три месяца статус средства массовой информации у TUT.BY.

Редакция решила работать и без этого статуса.

Статус СМИ в Беларуси дает некоторые преимущества, в частности, возможность на законных основаниях присутствовать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию.

В начале декабря 2020 года издание получило Международную премию имени Павла Шеремета. Ею награждают за смелость и преданность журналистским стандартам представителей СМИ из стран-членов Восточного партнерства.

Темы: СМИБеларусьсуд


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