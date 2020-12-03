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Рада сделала шаг к тому, чтобы не выгонять госслужащих на пенсию

Четверг, 3 декабря 2020, 12:43
Рада сделала шаг к тому, чтобы не выгонять госслужащих на пенсию
Фото с сайта ВР

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4096, которым предлагается снять возрастные ограничения для работы на государственной службе.

Источник: заседание парламента 3 декабря  

Прямая речь спикера ВР Дмитрия Разумкова: "За 260. Решение принято".

Детали: По словам докладчика по вопросу "слуги народа" Александра Корниенко, комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления рекомендовал Раде принять в первом чтении этот законопроект и сократить сроки подачи замечаний и предложений ко второму чтению наполовину.

По его словам, принятие этого закона "будет способствовать обеспечению эффективного функционирования государственных органов и внедрению гибкого подхода в урегулировании предельного возраста пребывания на государственной службе в соответствии с практикой законодательства стран-членов ЕС". Корниенко призвал сказать "нет" ейджизму на государственной службе.

Депутат от группы "За будущее" Тарас Батенко заявил, что группа готова поддержать законопроект только в 1 чтении, поскольку имеет "определенные предостережения". Он также выразил переживания, что такой закон может оттолкнуть молодежь, которая не сможет занять определенные должности и вынуждена будет ехать за границу.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко вспомнил, что у власти уже возвращали Витольда Фокина, и добавил, что сейчас все похоже на то, что власть ищет "взрослых".

Член ОПЗЖ Нестор Шуфрич отметил, что правильно "привлекать опыт" и добавил, что его фракция будет поддерживать этот законопроект.

Алена Шкрум от "Батькивщины" заявила, что это "абсолютно правильный законопроект", поскольку во власти нужны "опытные, профессиональные и честные люди".

Нардепы также наполовину сократили сроки представления замечаний и предложений ко второму чтению этого закона.

Предложенные изменения: Законопроект №4096 предлагает исключить из закона "О государственной службе" пункт о том, что на госслужбу не может вступить лицо, достигшее 65-летнего возраста.

Он также предлагает назначать лиц, достигших 65 лет, на должность государственной службы на 1 год с правом повторного назначения без обязательного проведения конкурса ежегодно.

Такие продления, согласно предложенным изменениям, возможны до достижения госслужащим 70 лет.

Ирина Балачук, УП
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