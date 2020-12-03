Трагедия в Жовковской больнице: райсовет не смог уволить главврача

Жовковский райсовет на Львовщине не собрал кворума для увольнения Игоря Шевцива - главного врача центральной районной больницы, где недавно из-за обесточивания умерли пациенты.

Источник: Zaxid.net

Детали: 3 декабря была запланирована внеочередная сессия Жовковского районного совета, на которой должны были рассматривать вопрос об увольнении директора коммунального предприятия "Жовковская ЦРБ" Игоря Шевцива. Однако сессия не состоялась из-за отсутствия кворума.

На сессию 3 декабря прошлого лишь 11 из 45 депутатов. Для кворума нужно минимум 23 присутствующих. Сам Шевцив как депутат районного совета также не пришел на заседание.

Председатель Жовковского районного совета Роман Горбань сказал журналистам, что двое депутатов умерли, 12 - сложили полномочия в связи с избранием в других советов, а семь заблаговременно предупредили о своем отсутствии на сессии.

По его словам, больше совет не планирует собираться, поскольку, как только состоится сессия Львовского районного совета Жовковский районный совет теряет свою силу. Последнюю свою сессию жовкивские депутаты провели две недели назад.

После ликвидации района имущество больницы, которая сейчас принадлежит райсовету, переходит в собственность Жовковской ОТГ. А личный состав - в подчинение Львовского районного совета.

Горбань отметил, что находится на больничном еще с 24 октября и это не связано с инцидентом в больнице.

На больничном сейчас и директор больницы Игорь Шевцив, хотя оформил его в день смерти пациентов. Шевцив также является депутатом районного совета.

63-летний Игорь Шевцив много лет работает директором КП "Жовковская ЦРБ". В отношении него суд уже три года рассматривает дело о взятках.

Что предшествовало: Комиссия департамента здравоохранения пришла к выводу, что дежурящие медицинские работники предоставили в полном объеме всю необходимую медицинскую помощь пациентам в момент отключения электропитания.

В то же время администрация больницы не приняла никаких действий для того, чтобы подключить хирургический корпус, где находится реанимация, к резервному питанию. Соответственно, на владельца больницы, а именно на Жовковский районный совет, подготовили письмо с инициативой увольнения руководства больницы.

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