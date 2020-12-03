Тихановская заявила, что готова возглавить Беларусь

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что готова возглавить страну в переходный период, когда "люди из системы" сядут за стол переговоров с оппозиционерами.

Источник: видеообращение Тихановской в Youtube

Прямая речь: "Все мы понимаем, что режим разваливается, и за этапом давления и протеста неминуемо начнется этап диалога. Люди из системы окажутся в ситуации, когда им выгоднее сесть за стол переговоров, а не воевать с собственным народом.

Меня многие спрашивают, готова ли я быть лидером народа в этот момент. Да! Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период. Я беру на себя эту ответственность, потому что знаю, что я не одна".

Детали: По словам Тихановской, Координационный совет оппозиции уже разработал концепцию проведения повторных выборов президента и проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

"Мы продолжаем оказывать давление на режим, работаем над тем, чтобы облегчить и ускорить переходный период и вернуть власть народу", - добавила она.