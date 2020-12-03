Депутаты решили, на сколько назначать руководителя САП

Народные депутаты поддержали законопроект № 4227, которым предусматривается, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначается на 5 лет.

Источник: заседание Верховной Рады

Пояснительная записка: "Предложенное уточнения абзацев части четвертой статьи 39 Закона Украины "О прокуратуре", действие которого приостановлено, позволит восстановить положение, которым предусмотрено, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначается на должность сроком на 5 лет".

Что было раньше: Зеленский надеется, что руководителя САП независимая комиссия выберет в ближайшие месяцы.

Евросоюз, ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились в Верховную Раду и предупредили о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП.

Предыстория:

Антикоррупционную прокуратуру создали в 2015 году. Тогда же, по результатам конкурса, назначили первого руководителя САП Назара Холодницкого.

Холодницкий написал заявление об увольнении в августе 2020 года.

С тех пор исполнять обязанности руководителя САП стал Максим Грищук.

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