Послы стран "Вышеградской четверки" посетили КПВВ "Золотое" в Луганской области

Послы Венгрии, Чехии, Словакии и Польши посетили Луганскую область для ознакомления с ситуацией по безопасности на местах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении польского посольства в Украине

"В Луганской области послы стран "Вышеградской четверки" проинспектировали ситуацию с безопасностью, в том числе посетили недавно открытый пункт пропуска "Золотое" на контактной линии", - говорится в сообщении дипведомства в Twitter.

In the Luhansk Oblast #V4 Ambassadors 🇵🇱🇨🇿🇭🇺🇸🇰 to 🇺🇦 inspected the security situation, including visiting the recently opened "Zolote" checkpoint on the contact line. pic.twitter.com/oU5Y2LZ9Kn