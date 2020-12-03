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Послы стран "Вышеградской четверки" посетили КПВВ "Золотое" в Луганской области

Четверг, 3 декабря 2020, 15:45

Послы Венгрии, Чехии, Словакии и Польши посетили Луганскую область для ознакомления с ситуацией по безопасности на местах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении польского посольства в Украине

"В Луганской области послы стран "Вышеградской четверки" проинспектировали ситуацию с безопасностью, в том числе посетили недавно открытый пункт пропуска "Золотое" на контактной линии", - говорится в сообщении дипведомства в Twitter.

Как известно, 9 ноября в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское украинские военные и русско-оккупационные войска после запуска сигнальных ракет начали процесс разведения сил и средств.

11 ноября завершилось практическое разведения личного состава, вооружения и военной техники. СММ ОБСЕ провело верификацию проводимых мероприятий.

Ранее Германия и Франция призвали Россию использовать свое влияние на боевиков, чтобы как можно быстрее открыть новые контрольные пункты въезда-выезда в Счастье и Золотом.

С украинской стороны все КПВВ на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях начали работу с 8:00 утра 10 ноября, но боевики со своей стороны не пропустили людей.

Темы: ДонбассЕСЛуганская областьдипломатические отношения


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